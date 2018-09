Rumor! Six Underground è in realtà un film... sui Thundercats?

Come saprete, le riprese di Six Underground, nuovo film co-prodotto e distribuito da Netflix, sono ufficialmente iniziate a Firenze, ma oggi arriva un nuovo rumor piuttosto interessante che potrebbe cambiare l'intero scenario della pellicola.

Stando a questa voce di corridoio, tutt'altro che confermata, Six Underground di Michael Bay sarebbe semplicemente un film dedicato... ai Thundercats! Secondo le indiscrezioni, il progetto è incentrato su sei miliardari che fingono la loro morte per poi riunirsi in un team e combattere il male. Secondo questa indiscrezione, però, il film non sarebbe altro che una sorta di adattamento cinematografico dell'iconico cartone animato degli anni '80 e che la trama ed il titolo fittizio di Six Underground è stato dato per evitare la fuoriuscita di spoiler e mantenere la sorpresa nel pubblico e nei fan.

Chiaramente stiamo parlando di un rumor tutt'altro che confermato, almeno al momento.

Il film riunirà insieme anche il protagonista Ryan Reynolds e gli sceneggiatori delle due pellicole di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. Il cast include anche attori come Dave Franco, Mélanie Laurent, Ben Hardy, Corey Hawkins, Manuel Garcia-Rulfo e Adria Arjona.