Rumor! Svelato il villain segreto di Detective Pikachu?

Chi o cosa affronterà Pikachu nella sua prima avventura cinematografica in live-action, Detective Pikachu? We Got This Covered potrebbe avere la soluzione a quest'enigma e svelare con chi dovrà vedersela il piccolo Pikachu doppiato, in originale, da Ryan Reynolds.

ATTENZIONE! SPOILER!



Se il report di We Got This Covered è vero, il nemico che Pikachu ed i suoi amici affronteranno in Detective Pikachu è niente di meno che... Mewtwo! A quanto pare il potente Pokémon psichico sarà svelato come l'antagonista del mistero che Pikachu ed i suoi amici stanno cercando di risolvere nel corso della pellicola. Al momento - qualora questo report si rivelasse vero - non è chiaro se Mewtwo agirà da solo o sarà gestito da un'organizzazione.

Per chi non lo sapesse, Mewtwo è stato il prodotto di un esperimento condotto dal Team Rocket nel tentativo di ricreare il leggendario primo Pokémon, Mew. Mewtwo divenne un Pokémon brutale di naturale dopo aver scoperto di esser stato soltanto un esperimento di replica di Mew, diventando il primo Pokémon 'cattivo'. Mewtwo è uno dei due Pokémon più potenti al mondo. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel film d'animazione Pokémon il Film - Mewtwo colpisce ancora del 1998.

La pellicola uscirà nei cinema a maggio.