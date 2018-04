Rumor! Riz Ahmed in lizza per un ruolo in Wonder Woman 2?

Continua la pre-produzione di, sequel dell'acclamato cinefumetto uscito lo scorso anno, che vede la bellacome attrice protagonista ea bordo come regista.

Sappiamo già che l'attrice e comica Kristen Wiig è stata ingaggiata dalla produzione per dare il volto alla villain del sequel, la letale Cheetah, mentre qualche giorno fa è salito a bordo del progetto l'attore Pedro Pascal in un ruolo ancora top-secret.

Jeff Sneider di The Tracking Board svela che, da quel che ha sentito, ci sono due ruoli maschili importanti all'interno del cinefumetto e, ovviamente, uno di questi sarà interpretato da Pascal. Per l'altro - che dovrebbe essere un 'uomo d'affari' - la Warner Bros. Pictures starebbe considerando l'attore di Rogue One: A Star Wars Story, Riz Ahmed, ma "non so come questo potrebbe accadere per via di Venom. Riz Ahmed ha ottenuto un ruolo di punta in Venom".

Secondo Sneider l'inclusione di Riz Ahmed in Venom potrebbe precludere la sua partecipazione al sequel di Wonder Woman, anche se per ora ci troviamo nel campo delle speculazioni e niente di più.

Ricordiamo, inoltre, che quello di Sneider è soltanto una voce di corridoio non confermata e noi tenteremo di aggiornarvi appena possibili con ulteriori novità su questo atteso secondo episodio.