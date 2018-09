Rumor! Rivelato un plot twist di Star Wars - Episodio IX?

Non sappiamo ancora il titolo ufficiale ma siamo a conoscenza che le riprese sono attualmente in corso, eppure è possibile che abbiamo scoperto un plot twist dell'atteso Star Wars - Episodio IX di J.J.Abrams in arrivo nel 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

Precisiamo immediatamente: non è confermato. Infatti la fonte - il The Sunday Express - non è del tutto affidabilissima, dunque prendete le informazioni che seguono 'con le pinze'.

Secondo questo rumor lanciato dal sito, il plot twist di Episodio IX svelerebbe un incredibile plot twist e confermerebbe che il Generale Hux di Domnhall Gleeson è in realtà un traditore del Primo Ordine. A quanto pare Hux non pensa che Kylo Ren sia un ottimo leader per il gruppo e che non sia in grado di ricoprire il ruolo di Leader Supremo in assenza di Snoke. Un accenno a questa svolta è possibile già vederla in Star Wars - Gli ultimi Jedi e non è, dunque, del tutto 'campata in aria'.

Hux crede che aiutare la Resistenza a fermare Kylo Ren possa aprirgli le porte per diventare il leader del Primo Ordine. Chiaramente, è tutt'altro che confermata questa voce di corridoio, dunque prendete quello che avete appena letto per quello che è: un rumor tutt'altro che confermato al momento!