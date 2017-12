RUMOR: le riprese di Captain Marvel potrebbero svolgersi in Louisiana

Captain Marvel potrebbe essere girato in Louisiana. Secondo la Omega Undergound, i Marvel Studios starebbero pensando di girare il film sua Baton Rouge, nello stato della Louisiana. Nonostante siano voci, questo luogo potrebbe riportare a tanti collegamenti per il

All'inizio di quest'anno era già stato riportato che Captain Marvel sarebbe stato girato in un posto diverso rispetto alla solita location dove si girano i film degli Studios della Casa delle Idee, tra Atlanta, Georgia e Los Angeles, California cioè.

Se questo fosse vero, la cosa potrebbe risultare conveniente, per esempio, per girare le scene di Carol Danvers/Captain Marvel, agli inizi, durante la sua carriera militare, in quanto vicino a Baton Rouge, c'è la base militare Barksdale Air Force. In questo luogo potrebbe iniziare la storia dell'eroina interpretata dal premio Oscar Brie Larson.

Per adesso non abbiamo conferma comunque, che questa sia sul serio la location definitiva; dovremo aspettare ulteriori dettagli al riguardo. Quel che sappiamo della pellicola è che sarà ambientata negli anni '90, che ci saranno sia Carol che Nick Fury (Samuel L. Jackson), e che i due avranno a che fare con la guerra che intercorre tra le razze aliene Kree e Skrull. Inoltre, recentemente, si è unito al cast, e alla Marvel Family, anche Jude Law, che interpreterà Mar-Vell, mentre Ben Mendelsohn avrà il ruolo del Colonnello Kree, Yon-Rogg.

Captain Marvel inizierà le riprese a gennaio del 2018 e la data di rilascio è l'8 marzo 2019.