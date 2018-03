Rumor! Retroscena e dettagli dietro le quinte dalla lavorazione di Solo: A Star Wars Story

Mentre in rete arrivano i primi dettagli dalla trama di Solo: A Star Wars Story , una fonte 'anonima' vicina alla produzione svela all'autorevolei retroscena della lavorazione della pellicola spin-off di

Precisiamo che, nonostante Vulture sia una testata autorevole, quello che segue è da considerarsi soltanto rumor non confermato e nulla più.

Stando a questo nuovo report, Phil Lord & Chris Miller, ora accreditati come produttori esecutivi, semplicemente non erano pronti per un film del genere. "Dopo il venticinquesimo ciak della stessa sequenza, gli attori si sono guardati tra di loro e affermato 'questo è bizzarro'" spiega la fonte. Il duo era "fuori controllo", sempre secondo la fonte, e incapace di gestire un film di tale portata, con l'assistente regista arrivato addirittura in loro soccorso una volta.

Un portavoce dei due filmaker ha definito "falsi" questi report, ovviamente, ma c'è sempre il beneficio del dubbio. Vulture spiega che l'ingaggio di Ron Howard è stato semplice e che questo ha dovuto rigirare tutte le sequenze di Lord & Miller seguendo il copione originale che, nel frattempo, non era stato modificato di una virgola.

E per quanto riguarda Alden Ehrenreich? "Provare ad imitare Harrison Ford è difficile" ha spiegato la fonte "La Lucasfilm voleva qualcosa di veramente specifico: copiare qualcun'altro. Alden non è un pessimo attore, semplicemente non è abbastanza".