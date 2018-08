Rumor: il regista David Leitch dovrebbe tornare per Deadpool 3

Sappiamo che Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni del Mercenario Chiacchierone nel film spin-off X-Force, scritto e diretto da Drew Goddard, ma la saga di Deadpool non si fermerà tanto presto.

Visti gli incassi astronomici fatti registrare da Deadpool e Deadpool 2 è a dir poco improbabile che il franchise venga interrotto, e un nuovo rumor che ha iniziato a diffondersi negli scorsi minuti suggerisce che il regista del secondo capitolo, David Leitch, sia già pronto a tornare per un eventuale Deadpool 3.

Non troppo tempo fa l'autore di John Wick e Atomica Bionda si era detto più che interessato a dirigere un altro film sullo sboccato supereroe, ma ora che la 20th Century Fox è stata acquistata ufficialmente dalla Disney il futuro del franchise degli X-Men resta incerto.

E' altamente probabile che film già in produzione, come il sopracitato X-Force, ma anche X-Men: Dark Phoenix e lo spin-off New Mutants (questi ultimi due, tra l'altro, già completati) verranno portati a termine e pubblicati tra il 2019 e il 2020, ma lo sviluppo di ogni altro progetto futuro ricadrà sotto l'egida Disney. Bob Iger, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Walt Disney Company, ha recentemente dichiarato che la compagnia non ha alcuna intenzione di abolire la produzione di film R-Rated, e che Deadpool potrebbe coesistere all'interno del Marvel Cinematic Universe insieme agli X-Men e ai Fantastici Quattro, ma ovviamente bisognerà vedere cosa ne pensano al riguardo i Marvel Studios e soprattutto Kevin Feige.

Non resta che aspettare notizie ufficiali.