Rumor! Reed Morano in lizza per la regia di Supergirl?

Come ormai saprete, tra i progetti in cantiere alla DC Entertainment c'è un film stand-alone totalmente dedicato al personaggio di Supergirl, famosa supereroina dei fumetti della DC Comics.

Secondo un recente rumor, la Warner Bros. Pictures - forte del successo di Wonder Woman di Patty Jenkins - vorrebbe continuare il trend di affidare pellicole 'femminili' a registe donne e Supergirl non sarebbe da meno. Ora una voce di corridoio di GWW suggerisce che lo studio avrebbe messo gli occhi su Reed Morano come potenziale candidata alla regia del cinecomic della DC. Al momento non sarebbe stata fatta alcuna offerta alla regista né c'è stato un meeting, ma sembra che la Morano sia la prima scelta della Warner.

La Morano è famosa per essere una direttrice della fotografia, ma è passata alla regia dirigendo episodi di serial come Billions e The Handmaid's Tale. Nel 2015 è uscito il suo primo lungometraggio, Meadowland, a cui seguirà questo settembre I Think we're alone now.

Nelle pagine dei fumetti della DC, Supergirl e Superman sono gli unici a 'scappare' sani e salvi dalla distruzione di Krypton, ed entrambi finiscono sul pianeta Terra. Essendo cugini, i due personaggi hanno più o meno gli stessi poteri e vulnerabilità.

Supergirl è stata rilanciata in questi anni in un serial televisivo di successo, prodotto da Greg Berlanti, ed in onda su The CW, con Melissa Benoist nei panni della supereroina. Un adattamento cinematografico del personaggio fu realizzato nel 1984 in seguito al successo dello storico Superman con Christopher Reeve; per l'occasione Supergirl aveva il volto di Helen Slater. Il film fu aspramente criticato e finì per essere un flop al box-office.