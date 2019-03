Rumor! Ray Fisher non sarà più Cyborg, il film non si farà

"Il film su Cyborg ha un potenziale illimitato!". Queste sono le parole dell'attore Ray Fisher dello scorso dicembre quando, ancora speranzoso, forniva una sorta di (non) aggiornamento sullo status della pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Cyborg.

Di tutti i personaggi presentati all'interno di Batman v Superman: Dawn of Justice e, soprattutto, in Justice League, quello di Cyborg è stato, probabilmente, il meno apprezzato di tutti e, chiaramente, quello sviluppato di meno. Nonostante questo, quando la Warner Bros. Pictures pensava ad annunciare film ispirati ai fumetti della DC senza un "filo logico", un film stand-alone sul personaggio è stato annunciato veramente, con felicità di Ray Fisher inclusa.

Anni dopo e quel film non ha mai visto la luce del sole. E, al contrario di Flash (che sta avendo, tutt'ora, dei problemi dietro le quinte), non è mai entrato nemmeno in produzione veramente, ed è rimasto solo un progetto "annunciato" ma mai andato oltre a quello.

Adesso vari report di numerosi siti (ma non possiamo confermarli ufficialmente, dunque prendete il tutto con le 'pinze'), annunciano che la pellicola stand-alone dedicata a Cyborg non si farà ed è stata accantonata dallo studio. Questo porterebbe Ray Fisher ad abbandonare il ruolo del personaggio visto che il suo contratto che lo lega alla parte terminerà a maggio: se entro quel mese non inizierà la produzione di un film su di lui, Fisher sarà ufficialmente fuori dal progetto.

Ovviamente vi terremo aggiornati.