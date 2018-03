Rumor! Pessime notizie per i fan DC in arrivo? (Ma non riguardano The Batman)

Essere fan della DC Entertainment è davvero frustrante di questi periodi, soprattutto perché arrivano tante, tantissime notizie e voci di corridoio che - al 90% - portano solo aggiornamenti negativi sui vari film della divisione cinematografica.

L'ultimo, lanciato dallo scooper John Campea non è da meno. Durante la sua trasmissione su Youtube, Campea ha spiegato: "Ho delle informazioni 100% vere... informazioni sulla Warner Bros. e sulla DC Entertainment che manderanno le persone fuori di testa, e non in senso positivo". Lo scooper non svela quali sarebbero queste informazioni negative ma promette che quando trapeleranno i fan resteranno piuttosto amareggiati.

Subito gli appassionati hanno temuto il peggio, ipotizzando l'abbandono di Matt Reeves da regista del prossimo The Batman (anche per via del suo nuovo contratto esclusivo che lo lega a Netflix) ma il sito The Wrap smentisce tale ipotesi in un nuovo articolo: "Matt Reeves non ha lasciato il film. Lo stanno ancora scrivendo".

Insomma, qualunque sia questo 'rumor negativo' non riguarderebbe il film stand-alone sull'Uomo Pipistrello. Precisiamo, inoltre, che anche se Campea afferma che le informazioni che ha sono "100% vere", finché non saranno confermate, ovviamente, sono da trattare come un semplice rumor e niente di più. Noi di Everyeye.it restiamo in attesa di aggiornamenti vari nelle prossime settimane.