RUMOR: un personaggio molto famoso potrebbe apparire in Solo: A Star Wars Story

Secondo un nuovo report, i fan in attesa di vedere, potrebbero trovarsi di fronte ad un volto familiare che forse farà un'apparizione nel nuovo film in uscita di Star Wars, così da colmare una lacuna piuttosto importante ancora presente nella storia del franchise.

Con l'attenzione della Disney tutta puntata - al momento - sull'uscita di Avengers: Infinity War, probabilmente non sapremo moltissimo di Solo: A Star Wars Story, in tempi brevi. Nonostante questo, sono usciti alcuni possibili dettagli che potrebbero darci alcuni indizi su un importante collegamento con il resto della saga principale di Star Wars. Questo per via di un possibile cameo di un personaggio - famosissimo - che ha una storia, come dire, leggendaria, con il mascalzone preferito della galassia lontana, lontana.

Pare che una fonte abbia rivelato a The Sun (che, come sappiamo, non è particolarmente attendibile), che sapremo qualcosa di più sul motivo per il quale Han debba a Jabba the Hutt tutti quei soldi, e lo vedremo proprio in questo film prequel. Certo, questo fatto potrebbe avere senso e sarebbe un modo perfetto per sanare i dubbi che molti fan hanno su questa vicenda in particolare.

Queste affermazioni certamente vanno prese con le pinze, ma pare che il giornale abbia anche contattato l'artista VFX Ben Morris, che ha lavorato sia a Il Risveglio della Forza che a Gli Ultimi Jedi, e lui avrebbe riferito che: "Jabba the Hutt potrebbe essere un ipotesi: se dico altro però, mi metterò nei guai. " Non è esattamente una conferma, ma contribuisce in qualche modo ad aggiungere peso alle affermazioni fatte dal tabloid.

Che ne dite?