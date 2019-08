Rumor! Paul Rudd ha confermato l'arrivo di un Ant-Man 3?

Nonostante l'uscita di Ant-Man and the Wasp lo scorso anno e la partecipazione del personaggio, in un ruolo chiave, in Avengers: Endgame, le possibilità di vedere un Ant-Man 3 sembravano molto poche.

Infondo, un Ant-Man 3 è pressoché assente dalla lista dei film che andranno a comporre le pellicole della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e tra i progetti citati da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, per il prossimo futuro, il nuovo film sull'eroe in miniatura dei fumetti della Marvel non è stato incluso.

Al momento, dunque, non sappiamo se il personaggio interpretato da Paul Rudd e, ovviamente, la Wasp di Evangeline Lilly avranno un altro film oppure finiranno per tornare all'interno di qualche altra pellicola di qualche altro personaggio.

Stando ad una fonte vicina a Comicbookmovie.com ma non confermata, lo stesso Rudd avrebbe svelato, nel corso di un podcast, dell'arrivo di un Ant-Man 3. L'attore avrebbe spiegato che la sceneggiatura è già pronta e ha detto ai fan di non preoccuparsi per il destino del personaggio; Rudd, dopo essersi accorto di aver detto forse 'troppo', è tornato sui propri passi affermando che non è del tutto vero e che voleva vedere quanto ci mette un "rumor ad allargarsi a macchia d'olio" sul web. Naturalmente, la 'rivelazione', per ora, è stata fatta.

Nonostante questo, lo stesso sito non conferma né smentisce tale dichiarazione dell'attore e, dunque, prendete tutto ciò con le 'pinze' al momento.