Rumor! Passeranno altri anni prima di vedere The Batman?

Secondo alcuni rumor di qualche settimana fa, la produzione di The Batman potrebbe iniziare nell'estate del 2019, per una possibile release nel corso del 2020. Adesso, un nuovo report (non confermato, precisiamo) smentirebbe questa voce.

Secondo Revenge of the Fans The Batman non sarebbe cosi vicino alla produzione come ci è stato detto. Stando al sito, sebbene una sceneggiatura sia quasi pronta e Matt Reeves spera di girare quanto prima, una data di uscita nel 2020, al momento, è improbabile; secondo Revenge of the Fans è molto più probabile che il film esca nel corso del 2021, il che vorrebbe dire rivedere l'Uomo Pipistrello sul grande schermo tra almeno tre anni!

Del The Batman di Matt Reeves si è parlato molto nel corso di tutti questi mesi. Infatti, inizialmente, Ben Affleck, interprete del personaggio al cinema, era stato ingaggiato per recitare, co-scrivere e dirigere la pellicola. Dopo il suo abbandono, Reeves è subentrato al progetto riscrivendo da capo la sceneggiatura e cestinando buona parte delle idee di Affleck.

Ancora oggi resta nel dubbio la partecipazione di Affleck al film. Infatti, secondo le indiscrezioni Affleck sarà sostituito da un attore molto più giovane sia che la pellicola resti in continuity con il resto dell'Universo DC Comics che se sarà scollegato dal resto delle pellicole.