Rumor! Niente Spider-Man in Venom... solo Peter Parker!

Probabilmente tra iin uscita quest'anno, il film dedicato al personaggio di Venom è uno di quelli che sta destando più curiosità nei fan e nel pubblico, nel bene e nel male.

Molti sono ansiosi di vedere la pellicola che, almeno sulla carta, sembra avere delle potenzialità enormi: dal casting di Tom Hardy come Venom al tono generale del film di Ruben Fleischer, che sembra promettere azione, humor nero e violenza, come ci si aspetterebbe da un cinecomic del genere.

Dall'altra c'è sempre il grande e grosso punto interrogativo del "in che universo sarà ambientato Venom?". Le dichiarazioni dei produttori non hanno di certo aiutato in questi mesi. Amy Pascal della Sony Pictures ha chiarito che non sarà parte del Marvel Cinematic Universe sebbene sia tecnicamente legato a Spider-Man: Homecoming (???), mentre il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha assicurato che sarà totalmente slegato, tanto che lui non sarà nemmeno un produttore del cinefumetto. Le cose potrebbero essere cambiate nel corso del tempo, ovviamente, tanto che le parole criptiche dell'altro produttore, Matt Tolmach, hanno lasciato supporre ad una sorta di accordo tra Sony-Marvel per realizzare una sorta di pellicola ambientata tecnicamente nel Marvel Cinematic Universe, senza tanti riferimenti e collegamenti diretti, una specie di estensione semi-autorizzata di quell'Universo. Sarà questo il caso?

C'è da dire che uno degli ultimi rumor circolati in rete in queste ore, che vogliono Tom Holland nei panni di Spider-Man in un cameo all'interno della pellicola, non fa altro che confermare questa tesi. E proprio su questo argomento c'è un piccolo update lanciato proprio da Jon Schnepp che già aveva lanciato, all'interno di Collider Movie Talk, questa voce di corridoio. Schnepp chiarisce che non vedremo Spider-Man all'interno del film di Venom bensì semplicemente Holland nei panni di Peter Parker. "Tom Holland è stato sul set di Venom per due giorni per girare alcune sequenze nei panni di Peter Parker. Ok, quindi non sto dicendo che Spider-Man sarà nel film. Quando dico che lo Spider-Man di Tom Holland sarà nella pellicola, in realtà sto dicendo che ci sarà Peter Parker" ha chiarito Schnepp.