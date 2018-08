Rumor! Molten Man apparirà in Spider-Man: Far From Home?

Per questo Spider-Man: Far From Home stanno uscendo svariati rumor che svelerebbero, in un certo senso, i villain che dovremmo vedere nel cinecomic diretto da Jon Watts.

L'ultima voce di corridoio, lanciata da MCUCosmic, afferma che il villain noto come Molten Man apparirà nel sequel. Stando alle indiscrezioni, la Marvel avrebbe commissionato un action figure di Molten Man che farà parte della linea di giocattoli dedicata al film, lanciando questa speculazione sulla sua possibile apparizione cinematografica. Naturalmente, come sappiamo, non sempre quel che 'appare' nei giocattoli ispirati ad una pellicola è effettivamente parte del film, quindi vi consigliamo di prendere 'con le pinze' questa informazione al momento, attendendo aggiornamenti a riguardo.

Tom Holland e Marisa Tomei torneranno nel film. Nel cast del film troveremo anche Jacob Batalon, Zendaya, JB Smoove e possibilmente Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry anche Numan Acar e Remy Hii. Dal Marvel Cinematic Universe ci saranno anche ben due dei protagonisti più amati di questa serie di pellicole: il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders.

Jon Watts, già autore del precedente episodio, tornerà alla regia anche di questo sequel. Questa versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.