Rumor! Matt Reeves e Ben Affleck hanno idee divergenti su The Batman

The Batman, progetto stand-alone dedicato all'Uomo Pipistrello per la regia di Matt Reeves, è uno dei film più chiacchierati degli ultimi anni, capace di generare tanto hype ma anche numerose voci di corridoio (spesso negative).

Sebbene The Batman sembra sia ormai ufficiale (difficilmente verrà scartato arrivati a questo punto), continuano ad arrivare dei numerosi report sulla pellicola targata DC Entertainment che potrebbero smorzare l'entusiasmo degli appassionati dell'Universo Cinematografico della DC.

L'ultimo report targato Revenge of the Fans - che, ricordiamo, non è confermato - suggerisce delle idee divergenti sul da farsi tra Reeves, la Warner Bros. Pictures e lo stesso Ben Affleck. Stando al sito, le voci sull'abbandono di Affleck sono vere e l'attore avrebbe minacciato, nuovamente, di lasciare il ruolo qualche settimana fa ma, a quanto pare, lo studio vorrebbe ancora averlo a bordo del loro universo cinematografico. Nonostante questo, Reeves sembra sia deciso ad avere un giovane attore nei panni di Batman e non Affleck; a questo punto la Warner ha suggerito al filmaker l'idea di poter utilizzare Affleck in alcune sequenze finali, cosi da rendere The Batman un prequel a tutti gli effetti di Batman v Superman: Dawn of Justice. In questo modo Reeves sarebbe libero di poter raccontare la propria storia senza essere costretto ad avere a che fare con la continuity ma - tecnicamente - restando, comunque, nello stesso universo cinematografico e legandosi al resto del franchise.

Ma Reeves, secondo il sito, avrebbe detto sonoramente di no e non vorrebbe legarsi al Batman di Affleck in quanto lui non vuole realizzare una pellicola associata a quella versione dell'Uomo Pipistrello. Di conseguenza, per Revenge of the Fans, The Batman sarà un reboot totale e il futuro di Affleck è dubbioso. Vi terremo aggiornati.