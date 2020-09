Rumor: la Marvel è interessata a Mark Wahlberg per un ruolo, tutti i dettagli

Nonostante lo stallo dal punto di vista delle uscite cinematografiche che durerà fino al 2021, in casa Marvel non stanno certo con le mani in mano e continuano a progettare scenari futuri. Tra le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Kevin Feige e i suoi collaboratori abbiano puntato gli occhi su un'altra star di serie A: Mark Wahlberg.

L'indiscrezione, da prendere con le pinze visto che non è arrivata nessuna conferma in merito, arriva direttamente da Full Circle Cinema, il quale sostiene che la Marvel e Wahlberg avrebbero discusso circa un potenziale progetto futuro. L'incontro tra le due parti sarebbe avvenuto mesi fa, quindi non è chiaro se queste siano proseguita, se si siano congelate o se al contrario abbiano portato a un nulla di fatto. Quindi, è improbabile che Wahlberg comparirà in uno dei film Marvel del 2021 o della Fase 4 in generale, anche se non è del tutto da escludere una possibile apparizione ad esempio in Thor: Love and Thunder o in uno dei prossimi show in arrivo su Disney+.

Nel frattempo di capire la veridicità di questo nuovo rumor, non ci resta che attendere l'arrivo di Uncharted, di cui sono state diffuse le prime foto dal set ritraenti proprio Wahlberg; da notare l'assenza dei suoi caratteristici baffi nel Sully di Wahlberg, anche se era stato anticipato che il film avrebbe offerto un approccio diverso e originale ai personaggi rispetto a quello del videogame, partendo innanzitutto da un Nathan Drake molto più giovane di quello che i fan conoscono. Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che l'uscita del film di Uncharted è prevista per l'8 ottobre 2021, una data che lo colloca esattamente come rivale di Halloween Ends e The Batman. Per altri approfondimenti ecco le nuove dichiarazioni di Tom Holland sul film di Uncharted; inoltre, guardate la prima foto dal set di Uncharted.