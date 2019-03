Rumor! Luke Evans e Millie Bobby Brown nel film sugli Eterni?

Del film dedicato ai personaggi de Gli Eterni sappiamo ancora poco e niente, se non qualche indiscrezione lanciata dai vari siti nel corso di tutte queste settimane. Quel che è chiaro è che sarà una delle due pellicole dei Marvel Studios in uscita il prossimo anno.

Un nuovo rumor non confermato che si è fatto strada in queste ore riguarda la possibilità di vedere ben due attori nel cast de Gli Eterni. Secondo questa voce di corridoio, l'attore Luke Evans sarebbe in lizza per una parte nel cinefumetto dei Marvel Studios. L'attore potrebbe finire per interpretare il personaggio di Ercole, uno dei personaggi principali della razza degli Eterni che, nei fumetti, è conosciuto per aver spesso fatto da comprimario nelle avventure di Thor.

Stando a queste voci, sarebbe proprio Ercole il personaggio omosessuale inserito nella pellicola e, come da report di settimane fa, sarebbe Luke Evans l'attore in lizza per la parte; Evans, infatti, è dichiaratamente omosessuale sin dal 2002.

Inoltre, sempre secondo questi rumor, Millie Bobby Brown di Stranger Things sarebbe già nel cast della pellicola nei panni di Sprite. Il personaggio in questione, nei fumetti, è un ragazzino di sesso maschile ma, stando alle indiscrezioni, sarà una ragazzina, invece, nell'adattamento cinematografico dei Marvel Studios. Sprite dovrebbe debuttare alla fine o in una sequenza post-titoli di coda di Avengers: Endgame, in uscita il prossimo 24 aprile, al fianco della Dr. Margo Damien (non sappiamo chi le darà il volto). Questa sequenza sarà quella che collegherà il Marvel Cinematic Universe al prossimo film sugli Eterni; a riprova di questo rumor, lo scooper Daniel Richtman ha ricondiviso un tweet di qualche settimana fa in cui speculava, proprio, sulla possibilità che la giovane attrice potesse interpretare Sprite in Endgame in quanto fotografata sul set proprio al fianco dei fratelli Russo.