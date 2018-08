Rumor! Le riprese di Doctor Strange 2 il prossimo anno?

Se siete dei fan di Dottor Strange, allora questa voce di corridoio vi piacerà, e non poco. Perché, come confermato dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, Doctor Strange 2 si farà.

E ora un nuovo rumor afferma che le riprese del sequel sarebbero previste già per la primavera del 2019. Se fosse vero, questo vorrebbe dire che Doctor Strange 2 sarebbe uno dei cinecomics dei Marvel Studios ad arrivare nei cinema nel 2020. Anche se non confermata, questa voce potrebbe trovare 'conferma' nelle parole del regista Scott Derrickson che, qualche settimana fa, aveva stuzzicato i fan della Marvel con la dicitura "ci vediamo a settembre". Sarà effettivamente cosi?

Il co-ceneggiatore C. Robert Cargill aveva cosi stuzzicato i fan tempo fa: "Io e Scott Derrickson non abbiamo ancora iniziato a scrivere ma penso che il villain sarà comunque Nightmare e che Barone Mordo sarà coinvolto essendo qualcuno che si considera il difensore della legge naturale. Per chi ha letto i fumetti, sapete che il Barone Mordo ha un arco narrativo molto particolare, ed è qualcosa che abbiamo discusso con Chiwetel già durante la lavorazione del primo. E parte della motivazione per la quale Chiwetel ha voluto interpretare Mordo è perché, come personaggio, ha un finale definitivo ed è uno affascinante. E quel che so è che, sia che saremo coinvolti o meno, la Marvel è intenzionata a non rendere Mordo un villain monodimensionale, ma farne un personaggio straordinario simile a Loki. Questo è l'obiettivo con Mordo".

Secondo delle ipotesi Dr. Strange 2 sarebbe il terzo film in arrivo nel 2020 dopo quello dedicato alla Vedova Nera e al Guardiani della Galassia vol.3 attualmente senza un regista (dopo tutto il caos che ha riguardato James Gunn).