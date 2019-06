Rumor! La Warner pensa ad un reboot cinematografico di Swamp Thing?

La DC aveva dei piani ben precisi per Swamp Thing. Non è un caso che lo studio ha prodotto per la piattaforma digitale DC Universe una stagione televisiva dedicata all'antieroe dei fumetti.

Peccato che, nonostante fosse acclamata da pubblico e critica, la DC ha deciso di cancellare lo show solo dopo una stagione. Nonostante una campagna fan per salvare la serie, difficilmente lo studio tornerà sui propri passi e darà a Swamp Thing una seconda stagione (anche se dei report confermano che altri network siano interessati all'operazione 'salvataggio').

La morte dello show, però, potrebbe portare alla rinascita del progetto cinematografico dedicato al personaggio. E' da anni che si parla, infatti, di un possibile film su Swamp Thing che, naturalmente, non ha mai visto la luce del sole e che ha portato la DC ad optare per un serial tv.

Ora, secondo un report di Bloody Disgusting, in seguito alla cancellazione del serial, sembra che la Warner Bros. Pictures sia interessata a riesumare il progetto cinematografico con la possibilità di avere James Wan, già produttore dello show televisivo, a bordo del film in qualche capacità (regista? Sceneggiatore? Produttore?). Il sito chiarisce che il film, in caso, non sarà una continuazione del serial quanto un reboot totale che ignorerà gli eventi della serie televisiva.