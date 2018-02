Rumor! La Warner Bros. già sapeva che Justice League sarebbe stato un flop

Justice League non è stato unvero e proprio, quanto una delusione per la, anche per via dell'elevato budget speso per realizzare la pellicola e il poco rientro ottenuto dalla sua performance al botteghino mondiale.

Molti fan, in questi mesi, si sono chiesti come la Warner Bros. Pictures abbia permesso ad un film "tagliato cosi male e rigirato al volo" come Justice League di uscire al cinema o, quantomeno, come sia stato possibile far arrivare nelle sale una pellicola con una CGI del genere (il dito viene puntato contro tutte le sequenze con il Superman di Henry Cavill ed i suoi baffi rimossi digitalmente, oggetto di discussione e derisione sul web) o Steppenwolf, il cui look sembra cambiare di tanto in tanto di scena in scena.

Beh, secondo un rumor lanciato da Revenge of the Fans, che cita fonti interne alla Warner, gli executives dello studio erano già convinti del flop della pellicola ancor prima della sua release, e che distribuire la versione di Joss Whedon o quella di Zack Snyder non avrebbe cambiato le cose. A quanto pare, la Warner voleva far uscire Justice League il prima possibile per concentrarsi direttamente sul prossimo progetto della DC, sebbene - a quanto svela il sito - la delusione cocente al box-office ha sorpreso, comunque, tutti quanti.

E' per questo che non abbiamo visto Whedon o Geoff Johns promuovere la pellicola minimamente, né Ciaran Hinds è stato contattato per girare delle sequenze aggiuntive nei panni di Steppenwolf ed è per questo che la Warner ha deciso, mesi fa, di cancellare Justice League Part II. Lo studio incolpa Batman v Superman: Dawn of Justice per la performance della pellicola e per aver lasciato negli spettatori un brutto ricordo di questi personaggi: quando BvS usciva al cinema e veniva aspramente criticato, ricordiamo che Justice League era già in produzione.

Ovviamente prendete questo come un rumor non confermato.