Rumor! La nuova trilogia di Star Wars sarà incentrata sulla Vecchia Repubblica

Un film incentrato sulla Vecchia Repubblica è un evento che i fan più accaniti dell'universo di Star Wars vogliono vedere da tempo. Se il report di Star Wars.net si rivelerà vero, allora, quei fan avranno qualcosa da festeggiare.

Secondo una fonte del sito - non confermata, precisiamo - la nuova trilogia cinematografica di Star Wars potrebbe essere incentrata niente di meno che sulla Vecchia Repubblica.

Per correttezza, stiamo parlando della trilogia cinematografica sviluppata dai creatori de Il Trono di Spade, Davide Benioff e D.B. Weiss che, come ha confermato la Lucasfilm svariato tempo fa, stavano progettando una nuova serie di pellicole dedicate all'Universo di Guerre Stellari che avrebbe visto come protagonisti territori ancora non esplorati della saga.

E, secondo questo report, la loro saga sarà incentrata proprio sulla Vecchia Repubblica e sarà ambientata "centinaia di anni prima dell'arrivo degli Skywalker". Secondo la fonte, la trilogia sarà una sorta di "Star Wars incontra Il Signore degli Anelli", con la Lucasfilm che vorrebbe abbracciare un pubblico molto più indirizzato verso prodotti come Il Trono Di Spade. Il sito afferma che i lavori su questa trilogia sono già iniziati e che il copione è in fase di finalizzazione, con le riprese previste per la fine dell'anno.

Chiaramente vi consigliamo di prendere il tutto con le 'pinze' finché non sarà confermato (o, eventualmente, smentito).