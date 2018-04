Rumor! La Marvel sta sviluppando un film sugli Eterni?

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe espandersi ancora di più nei prossimi anni e, soprattutto, in maniera 'cosmica'. Come detto più volte, infatti, James Gunn supervisionerà i prossimi progetti 'cosmici' dello studio.

Un nuovo report (non confermato) di MCU Cosmic e rimbalzato in rete un po' ovunque, spiega che i Marvel Studios stanno sviluppando una pellicola totalmente dedicata agli Eterni, con l'intenzione di lanciarla tra il 2021 e il 2022.

Per chi non lo conoscesse, gli Eterni sono degli esseri manipolati geneticamente dai Celestiali (quest'ultimi apparsi già in Guardiani della Galassia), che combattono i loro acerrimi nemici: i Devianti. A guidare gli Eterni c'è Ikaris, uno dei più potenti della sua razza.

Secondo la voce di corridoio, la Marvel era interessata a lanciare ulteriori team cosmici nella Fase Quattro e, dopo la 'forzata' serie televisiva-flop sugli Inumani, voluta fortemente da Ike Perlmutter della divisione televisiva, Kevin Feige, impossibilitato a lanciare Freccia Nera & Co. sul grande schermo, avrebbe deciso di procedere direttamente con gli Eterni creati da Jack Kirby nel 1976.

Chiaramente, ricordiamo, che per ora questo è solo un rumor non confermato ma vi terremo aggiornati a riguardo.

Nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe dovrebbero trovare posto Guardiani della Galassia vol.3, il film sulla Vedova Nera, Black Panther 2 e potenzialmente Doctor Strange 2.