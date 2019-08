Rumor! La Marvel ha piani per Hulk dopo Avengers: Endgame

Con la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe praticamente annunciata, mancano alcuni eroi 'chiave' all'appello. Oltre ad un ritorno di Ant-Man e di Wasp, non sappiamo quale sia il futuro di Hulk.

Nella stesso rumor che vuole i Marvel Studios sviluppare un'altra grande serie tv per la piattaforma digitale Disney+, il sito MCUCosmic conferma che lo studio ha dei piani per il personaggio di Hulk post-Avengers: Endgame.

Al momento non è chiaro, però, se Hulk tornerà in un altro film corale o su un altro personaggio come guest-star (come fatto, ad esempio, in Thor: Ragnarok) e il sito specula sulla possibilità che la Marvel possa dare al Golia Verde una serie tv in live-action proprio per questa piattaforma. Non è detto che potrebbe non accadere: ricordiamo che la divisione televisiva della Marvel, quando era ancora legata alla divisione cinematografica, stava sviluppando un serial live-action sul personaggio in continuity con i film e con showrunner niente di meno che Guillermo Del Toro.

MCUCosmic specula, inoltre, che un serial su Hulk potrebbe essere una scappatoia per la Marvel per utilizzare il personaggio in un progetto stand-alone (i diritti cinematografici sono in mano alla Universal che dovrebbe distribuire ogni film stand-alone se realizzato). Chiaramente attendiamo conferme o eventuali smentite in merito...