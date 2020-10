Rumor: Kevin Feige farà di Ryan Reynolds l'attore più pagato del MCU, Deadpool in arrivo?

Un rumor, rimbalzato sulle principali testate statunitensi e dalle potenzialità a dir poco clamorose, anticipa che Kevin Feige si starebbe preparando a fare di Ryan Reynolds l'attore più pagato di sempre per il Marvel Cinematic Universe.

L'obiettivo del presidente dei Marvel Studios sarebbe ovviamente quello di assicurarsi il proseguo della saga di Deadpool, e stando al rapporto rivelato dallo scooper Daniel Richtman, Feige e Disney sono fiduciosi di poter concludere l'affare con la star.

L'anno scorso Forbes ha elencato sei attori MCU tra i primi 100 attori più pagati di Hollywood, con la star di Thor Chris Hemsworth il più alto in graduatoria al 24esimo posto con un incasso di $76,4 milioni per il 2019. Altri nomi MCU appartenenti a quella lista furono Robert Downey Jr. ($66 milioni), Bradley Cooper ($57 milioni), Scarlett Johansson ($56 milioni), Chris Evans ($43,5 milioni) e Paul Rudd ($41 milioni), ma a quanto pare Ryan Reynolds potrebbe superare tutti i colleghi.

Ovviamente con una paga superiore ai $76 milioni di dollari, si presume che il marito di Blake Lively possa firmare non solo per un ipotetico Deadpool 3, ma anche per altri progetti MCU. Per il momento non ci sono conferme né in un senso né nell'altro, dunque non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

