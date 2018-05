Rumor! Jamie Foxx in lizza per la parte di Spawn nel reboot?

Erano gli ultimi anni '90 e, mentre il genere del cinecomic cominciava a morire, usciva nelle sale cinematografiche l'adattamento cinematografico di Spawn, creatura nata dalla mente di Todd McFarlane.

Il film finì per deludere le aspettative e fu aspramente criticato dal pubblico, dalla critica e anche dai fan del fumetto originale. Con il rilancio del genere del cinefumetto in tutto il mondo, oggi più che mai, molti hanno atteso un ritorno cinematografico del personaggio a lungo ma senza 'successo'.

Ma qualche mese fa Todd McFarlane in persona ha annunciato lo sviluppo di un reboot cinematografico su Spawn. McFarlane ha scritto e dirigerà la pellicola, prodotta dalla famosa Blumhouse.

Ora l'autorevole That Hashtag Show afferma che il ruolo principale di Spawn sarebbe stato offerto al premio Oscar Jamie Foxx (Django Unchained); Foxx ha già interpretato un personaggio dei fumetti: era Electro in The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro.

Per ora Foxx non ha ancora accettato l'offerta, stando al sito, ma se lo farà dovrà condividere la scena con un altro attore. Infatti la pellicola sarà incentrata principalmente sul personaggio del Detective Twitch Williams, definito da McFarlane il vero protagonista della storia.

Spawn non ha una data di uscita ma potrebbe arrivare già nel 2019 se tutto andrà secondo i piani.