Rumor! Jack O'Connell in lizza per interpretare l'Uomo Pipistrello in The Batman?

Si parla tantissimo di The Batman in questi mesi, soprattutto dopo 'l'abbandono della regia' da parte di Ben Affleck e l'arrivo del "sostituto" Matt Reeves, che ha riscritto completamente la sceneggiatura e cambiato tutte le carte in tavola per il cinecomic DC.

Le riprese dovrebbero partire entro il prossimo anno, con un'uscita molto probabile nel 2020, ed è chiaro che il regista Matt Reeves stia iniziando ad assemblare i pezzi del puzzle dietro le quinte. La questione, però, è sempre stata una: sarà comunque Ben Affleck ad interpretare l'Uomo Pipistrello in The Batman o no? Secondo gli ultimi report, l'attore vorrebbe interpretare il personaggio almeno un'ultima volta prima di lasciare definitivamente la parte, altri suggeriscono che Reeves opterà per un attore più giovane e, di conseguenza, un recasting. D'altronde, ad oggi, non sappiamo ancora se questo cinecomic farà parte o meno dell'Universo Cinematografico della DC.

L'ultimo rumor proviene da That Hashtag Show ma il sito afferma che è soltanto una voce di corridoio non ancora confermata. Secondo il That Hashtag Show, Reeves e la Warner Bros. Pictures avrebbero puntato gli occhi su Jack O'Connell come nuovo Bruce Wayne in The Batman. Non è, sicuramente, quello che possiamo definire un 'fan casting' ma potrebbe avere dei risvolti interessanti se fosse confermato (un po' come la scelta, criticatissima inizialmente, di affidare la parte a Michael Keaton nel 1989).

L'attore, classe 1990 (dunque ha solo 28 anni, il che confermerebbe la volontà di Reeves di affidare il ruolo ad un attore giovanissimo), è conosciuto per la sua partecipazione a serial come Godless e Skins. Al cinema è noto, sicuramente, per la sua partecipazione a Unbroken di Angelina Jolie e a Money Monster di Jodie Foster.

Attendiamo conferme o eventuali smentite in merito.