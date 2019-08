Rumor! In Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedremo Quicksilver?

Qualche tempo fa, vi abbiamo riportato alcune voci di corridoio sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Vere o meno, quella stessa fonte, ora, ha svelato un nuovo potenziale rumor.

Con le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness nel Regno Unito prossimamente, è chiaro che inizieremo a sentire molto presto delle novità circa il sequel con l'eroe interpretato da Benedict Cumberbatch.

Un nuovo rumor lanciato da Lords of the Long Box afferma che il personaggio di Pietro Maximoff a.k.a. Quicksilver dovrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe nel nuovo film, in arrivo a maggio 2021 diretto da Scott Derrickson. Stando a questa voce di corridoio non confermata ufficialmente (prendete 'con le pinze' il tutto, dunque), nel cinecomic Dr. Strange e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) viaggeranno nel Multiverso e incontreranno il Quicksilver di un'altra dimesione.

Anche se non è chiaro se l'attore Aaron Taylor-Johnson riprenderà il ruolo oppure la Marvel affiderà a qualcun'altro la parte (giustificando che si tratta dello stesso personaggio ma di un'altra dimensione, quindi un volto differente è possibile), per il sito l'opzione di riavere Taylor-Johnson nella parte è quella più plausibile. Naturalmente, ricordiamo, che essendo un rumor, vi consigliamo di aspettare una conferma o un'eventuale smentita.

Il film uscirà a maggio 2021.