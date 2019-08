Rumor! In arrivo per i cinema USA una director's cut di Spider-Man: Far From Home?

Chiariamo subito una cosa: questo che segue è un rumor tutt'altro che confermato e originato su Reddit che, sappiamo bene, non è sempre fonte di voci di corridoio attendibilissimi...

Ovviamente, nel beneficio del dubbio, tramite la segnalazione di Comicbook.com, abbiamo deciso di riportarvelo anche noi, ricordandovi, per l'appunto, che si tratta di un rumor non confermato da prendere con le 'pinze' fino ad eventuali conferme o smentite.

Proprio mentre Spider-Man: Far From Home diventa il film più di successo della Sony al box-office, una nuova voce di corridoio circolata in rete in queste ore vorrebbe la major statunitense sarebbe piuttosto interessata a distribuire almeno negli States una speciale director's cut del cinefumetto firmato da Jon Watts, di cui vi abbiamo mostrato dei concept esclusivi questa sera.

Seguendo la falsariga della ri-distribuzione di Avengers: Endgame, secondo questo rumor la Sony ri-distribuirà Spider-Man: Far From Home con delle nuove sequenze inedite integrate all'interno della pellicola e scartate dal montaggio cinematografico. Una vera e propria director's cut anziché una "ri-distribuzione evento" come quella di Endgame. Secondo questa voce di corridoio, inoltre, la major inizierà una campagna marketing per questa versione prestissimo e che dovrebbe arrivare in USA per il week-end del Labor Day, il 30 agosto".

Se questo rumor verrà confermato, dunque, ne sentiremo parlare ufficialmente molto presto. In caso contrario, non è nient'altro che un'altra voce di corridoio falsa.