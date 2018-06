Rumor! Il titolo di Avengers 4 sarà svelato... nei prossimi giorni?

Anche se Avengers: Infinity War è uscito da un bel po' nei cinema di tutto il mondo, come promesso, i Marvel Studios non hanno ancora svelato il titolo ufficiale di Avengers 4, che debutterà nei cinema di tutto il mondo a maggio 2019.

Quando scopriremo il titolo ufficiale della quarta attesa avventura del cinefumetto Marvel Studios? Secondo un nuovo rumor non confermato e lanciato da MCUCosmic, la Marvel potrebbe svelarlo nei prossimi giorni... e più precisamente al CineEurope in Spagna. I Marvel Studios avranno una presenza alla convention, con un panel previsto per questo 13 giugno.

Il sito afferma che il recente leak di Avengers 4 apparso in rete giorni fa è stato realizzato appositamente per la convention, per dare al pubblico presente in sala un'idea di cosa aspettarsi dalla pellicola in assenza di footage ufficiali. E per l'occasione, MCUCosmic, afferma che la Marvel svelerà anche il titolo ufficiale della pellicola diretta dai fratelli Russo. In caso per qualche ragione (tipo, per l'appunto, questo leak?) non venisse svelato, il sito afferma che la Marvel lo rivelerà, comunque, nelle prossime settimane ed i fan non dovranno attendere molto prima di scoprirlo.

L'attesa si inizia a far sentire ed i fan, dopo il finale di Avengers: Infinity War, non vedono l'ora di scoprire di più su questa attesa pellicola.