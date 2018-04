Rumor! Il ruolo di Jack Kesy in Deadpool 2 sarebbe stato tagliato

Dopo Avengers: Infinity War, i fan della Marvel potranno vedere un altro eroe della Casa delle Idee: Deadpool. Infatti, a metà maggio debutterà nei cinema di tutto il mondo l'atteso Deadpool 2.

Ma, tra rumor veri e falsi, ne arriva un altro che potrebbe - almeno potenzialmente, ovvio - preoccupare i fan del mercenario chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds. Secondo una nuova voce di corridoio lanciata da Jeff Sneider di Meet the Movie Press, David Leitch avrebbe già tagliato un ruolo all'interno di Deadpool 2.

Sneider afferma che la parte di Jack Kesy - rumoreggiato nei panni di Tom Cassidy - sarebbe stata completamente tagliata dal montaggio finale del film: "Jack Kesy, che sarà il villain di Deadpool 2... ho sentito che l'hanno tagliato. Breaking News! Bisogna fare una piccola indagine a riguardo, ma non credo che vedremo Jack Kesy nella pellicola. Vedremo. Non ho visto il film, non ho parlato con nessuno ma ho sentito qualcosa e mi hanno detto che non sanno se sarà ancora coinvolto nel progetto".

Per ora prendete questa voce di corridoio con 'le pinze', ma se fosse vero bisognerà vedere come 'rimpiazzeranno' questo buco. Quel che sappiamo è che Kesy non è presente nel marketing della pellicola e, in effetti, sembrerebbe più Cable "il villain" del sequel, almeno inizialmente. Attendiamo.