Rumor! Il Pinguino sarà il villain di The Batman di Matt Reeves?

Anche se The Batman, pellicola stand-alone dedicata al personaggio dell'Uomo Pipistrello dei fumetti della DC Comics, non ha ancora una data di uscita ufficiale fissata dalla Warner Bros. Pictures, continuano i lavori sulla sceneggiatura della pellicola, firmata dal regista Matt Reeves.

Ora un nuovo rumor lanciato da Variety avrebbe svelato il potenziale villain del film stand-alone dedicato al personaggio di Batman. A quanto svela il sito, il personaggio del Pinguino sarebbe il villain scelto per affrontare il supereroe nella sua prima avventura in solitaria all'interno dell'Universo Cinematografico della DC Comics.

Ma non è finita qui. Secondo le fonti del sito, se Matt Reeves deciderà di procedere in un'altra direzione con lo script, la Warner includerà il Pinguino come avversario principale di Birds of Prey, spin-off di Suicide Squad con Margot Robbie come protagonista nei panni di Harley Quinn. Quindi se in The Batman o in Birds of Prey, sembra che la Warner stia puntando ad avere il Pinguino come uno dei personaggi da lanciare il prima possibile all'interno del loro universo in costruzione.

Ricordiamo che The Batman ha avuto uno sviluppo un bel po' movimentato. Inizialmente scritto da Ben Affleck con Geoff Johns, il film (che avrebbe visto Deathstroke come cattivo) ha visto Affleck 'abbandonare' la regia in favore di Reeves, il quale lo ha riscritto completamente. Negli ultimi mesi è avanzata l'ipotesi che il film non faccia parte dell'Universo Cinematografico condiviso della DC e che Affleck possa non farne parte.