Rumor! I Marvel Studios sviluppano un progetto su Power Pack

Una proprietà della Marvel è da sempre citata come una possibilità per il grande schermo: Power Pack. Il gruppo di supereroi ragazzini è da sempre menzionato come uno dei potenziali prossimi film dello studio ma, effettivamente, non ha mai visto la luce del giorno.

Ora MCUCosmic ha delle ottime notizie per gli appassionati dei fumetti della Marvel. Secondo il sito - che cita una fonte, per loro, piuttosto attendibile - i Marvel Studios avrebbero iniziato lo sviluppo concreto di un progetto riguardante i Power Pack.

Al momento il sito spiega che non è chiaro se la Marvel ha intenzione di realizzare il progetto come film cinematografico oppure come potenziale serie televisiva o film tv per la nuova piattaforma digitale Disney+. Ovviamente noi vi terremo aggiornati su qualsiasi novità a riguardo.

Lo stesso Kevin Feige dei Marvel Studios aveva menzionato Power Pack tra le possibili proprietà da adattare per il futuro: "I Power Pack sono dei personaggi a cui siamo interessati da tempo, ormai. Per molti anni, perché volevamo fare qualcosa per le famiglie ed Ant-Man ora è diventato quel franchise. Ma Power Pack è qualcosa di cui discutiamo ancora oggi... non sarebbe divertente un giorno vederli in azione?". Cosa ne pensate?