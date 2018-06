Rumor! I Marvel Studios stanno pianificando un film su Occhio di falco?

Come detto più volte, i Marvel Studios non hanno ancora svelato tutti i piani post-Avengers 4. Ma ora il sito MCUCosmic potrebbe averne 'rivelato' un altro, almeno potenzialmente... si fa per dire.

Per intenderci, il sito MCUCosmic è quello che ha lanciato per primo il rumor su un film dedicato agli Eterni, successivamente confermato dal presidente dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige. Per questo diamo il beneficio del dubbio anche sulla prossima notizia.

Il sito afferma che la Marvel avrebbe svariati 'piani' ed idee per progetti potenziali per il futuro ma non tutti di questi vedranno la luce. Quelli che verranno sviluppati effettivamente e portati alla successiva fase (la realizzazione), non arriveranno sul grande schermo prima del 2022.

E secondo MCUCosmic, tra questi progetti c'è anche una pellicola stand-alone su Occhio di falco. Il personaggio interpretato da Jeremy Renner ha debuttato nel 2011 in un cameo in Thor per poi tornare in The Avengers del 2012 e Avengers: Age of Ultron del 2015; successivamente è apparso in Captain America: Civil War del 2016. Assente in Infinity War, sarà uno dei protagonisti di Avengers 4.

Ma prendendo 'spunto' dalle parole di Feige sul futuro dei Marvel Studios, il sito spiega che la pellicola potrebbe 'sorprendere' e non poco il pubblico. Come affermato da Feige, tra le idee della Marvel c'è quella di vedere differenti incarnazioni di personaggi già noti al grande pubblico e questo, per il sito, si applicherebbe anche a questa potenziale pellicola su Occhio di falco, senza aggiungere altro.

Cosa vuol dire? Sebbene il sito non lo specifichi, è possibile che potremmo vedere Clint Barton (Renner) passare il testimone ad un "nuovo" Occhio di falco che, nei fumetti, è una donna: Kate Bishop. Vi terremo aggiornati.