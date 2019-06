Rumor! I Marvel Studios pronti per il reboot dei Fantastici 4 nel 2022

Dopo Fantastic Four - I Fantastici Quattro del 2015 - che lo stesso regista Josh Trank vorrebbe cancellare - il quartetto di supereroi più amati dei fumetti della Marvel è 'scomparso' per sempre dai radar di Hollywood.

Con la recente acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures, però, si è tornati a parlare proprio dei Fantastici Quattro come una delle possibilità future per i Marvel Studios da integrare nel loro vasto Marvel Cinematic Universe. Stando a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, queste proprietà "non fanno parte del loro piano da qui a cinque anni" ma, in realtà, ha sempre parlato degli X-Men mai menzionando il quartetto.

Ed infatti, secondo un nuovo report di ben due siti distinti, The GWW e MCUCosmic, i Marvel Studios avrebbero dato priorità assoluta ad un reboot cinematografico dei Fantastici Quattro da inserire nel loro Marvel Cinematic Universe. Stando ai rumor, lo studio starebbe pensando di far uscire il film nel 2022, con la data fissata del 29 luglio 2022 come la più plausibile per quest'operazione.

Come svelano i due siti web, la Marvel starebbe considerando l'idea di affidare la regia a Peyton Reed, che per lo studio ha già diretto i primi due film dedicati ad Ant-Man. Reed aveva già sviluppato un film sui Fantastici Quattro per la Fox prima di esser bocciato in favore di quella, poi uscita nel 2005, con la regia di Tim Story. The GWW spiega che l'idea di Reed, proposta a Feige numerose volte, includerebbe un setting anni '60, nessuna storia di origini (sarà saltata come fu per Spider-Man: Homecoming e L'Incredibile Hulk), il Regno Quantico e, addirittura, il personaggio del Cavaliere Nero.

Vi terremo aggiornati per potenziali conferme o eventuali smentite a riguardo.