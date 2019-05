Rumor! I Marvel Studios stanno preparando un film sugli Ultimates?

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, nel quale trailer è stato già introdotto il concetto di Multiverso, il futuro del Marvel Cinematic Universe potrebbe aprirsi ad una miriade di nuove possibilità.

Alcune dichiarazioni dei fratelli Russo hanno stuzzicato i fan, per esempio, sulla possibilità di vedere esplorata la timeline alternativa di Loki, che in uno dei passati mostrati in Endgame è riuscito a fuggire grazie al tesseract, nella serie in arrivo su Disney+.

Un nuovo rumor lanciato da HN Entertainment sembra confermare in parte questa eventualità: i Marvel Studios, infatti, starebbero considerando lo sviluppo di diversi progetti, sia per il cinema che per lo streaming/tv, legati a timeline alternative.

Ma non è tutto, stando al report Kevin Feige e co. starebbero pensando anche all'alternativa (o seguito spirituale) degli Avengers: un film basato sugli Ultimates, il team di supereroi creato appositamente per l'universo fumettistico Ultimate della Marvel e controparte degli stessi Vendicatori.

Il report non specifica se questo potenziale film sugli Ultimate sarà ambientato nella timeline principale del MCU o in eventuali storie alternative. In attesa di una conferma ufficiale ci teniamo a ricordarvi di prendere questa notizia per quella che è, ovvero un semplice rumor.

Vi piacerebbe vedere un film sugli Ultimates? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.