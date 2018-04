RUMOR: I diritti cinematografici di James Bond potrebbero essere presto messi vendita!

Un nuovo report suggerisce che i diritti sul franchise dipotrebbero essere messi in vendita. La serie di Bond è una delle più longeve nel cinema, avendo iniziato con Dr No. del 1962.

Sia il personaggio che il franchise hanno attraversato molte forme e molti personaggi da allora, conservando tuttavia alcuni tratti classici come i luoghi esotici e i fantastici gadget.

Sembrava che l'attuale Bond, Daniel Craig, stesse per appendere la "licenza di uccidere" al chiodo, ma l'attore si è impegnato a concludere il suo viaggio nei panni dell'Agente 007 dopo un quinto film, attualmente in fase di sviluppo, Bond 25. L'era di Craig, quando finirà, sarà durata ben 13 anni: questo lo renderà l'attore più longevo nel ruolo.

La MGM ha distribuito tutti i film di James Bond, ma ora sembra che i diritti siano in vendita. Un nuovo articolo di THR afferma che, dal momento che il CEO di MGM Gary Barber è stato improvvisamente licenziato a marzo, si è parlato di vendere l'intero studio e con esso l'intero catalogo di titoli. La serie di Bond, da sola, ha un valore compreso tra 1 e 3 miliardi di dollari, e pare sia messa in ballo come esca per attirare eventuali acquirenti importanti quali Sony e Warner Bros.

Mentre queste voci devono ancora essere confermate, tuttavia suonano alquanto credibili. Questa vendita arriverebbe infatti all'indomani della fusione tra Disney e Fox, con quest'ultimo che ha venduto i diritti su enormi proprietà come Alien e X-Men (per oltre 50 miliardi), alla Casa di Topolino. I diritti su Bond, da soli, renderebbero l'acquisto di MGM una proposta molto interessante per i potenziali offerenti, e con James Bond 25 previsto per il 2019, non ci vorrà molto tempo prima che le offerte inizino a fioccare.

Nel frattempo, la notizia è che sarà - pare - Danny Boyle a dirigere James Bond 25. Nessun dettaglio della storia è stato ancora rivelato, ma sembra che una sceneggiatura sia stata già sviluppata. Dal canto suo, Daniel Craig ha affermato di voler chiudere il suo Bond con un grande film, quindi i produttori si stanno prendendo tutto il tempo necessario per sviluppare correttamente il progetto.