Rumor! Henry Cavill pronto a rinnovare il contratto per Superman?

Nonostantee tutto il "", l'attoreè ancora disposto a lavorare all'interno dell' Universo Cinematografico DC Comics nei panni di(al contrario del suo "collega"che, voci di corridoio, indicano pronto a mollare i panni di Batman).

Lo scorso novembre, però, Henry Cavill ha confermato di essere sotto contratto soltanto per un altro film. Come fare? Revenge of The Fans lancia un nuovo rumor online (non confermato, ricordiamo) e afferma che l'attore sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto con la Warner Bros. Pictures.

L'intenzione dell'attore è quella di terminare il contratto con il cameo rumoreggiato nel film dedicato a Shazam!, per poi estenderlo con altre pellicole. Sia Cavill che la Warner Bros. sarebbero aperti a questa ipotesi e si tratterebbe soltanto di "logistiche contrattuali".

Il sito afferma, inoltre, che L'Uomo D'Acciaio 2 continua ad essere sviluppato e che potrebbe essere il primo film nel nuovo contratto dell'attore.

"C'è la straordinaria opportunità di raccontare la storia di Superman adesso" aveva spiegato in un'intervista l'attore "Ora c'è qualche chance di mostrare il Superman classico e raccontare un film complesso e incentrato sul protagonista che ti lasci un'incredibile sensazione di speranza e felicità. Una pellicola che faccia star bene, infarcita da varie lezioni qua e là".