Rumor! Guy Ritchie alla regia di Captain Britain and the Black Knight per la Marvel?

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe continuare ad espandersi ulteriormente se il rumor, lanciato da AICN (solitamente affidabile in passato) risulterà vero. Eh sì, perché secondo il sito i Marvel Studios stanno lavorando in gran segreto ad un nuovo cinecomic.

Secondo una speculazione del sito, i Marvel Studios hanno prenotato i Pinewood Studios tra novembre e dicembre per delle audizioni per un nuovo cinecomic chiamato Captain Britain and the Black Knight. A quanto pare Guy Ritchie è il regista che sarà presente durante queste audizioni e, in caso fosse vero, non sarebbe poi un rumor tanto campato in aria: Ritchie ha già lavorato con la Disney al prossimo Aladdin, dunque è in buoni rapporti con lo studio.

Capitan Bretagna è uno di quei personaggi che, in passato, Kevin Feige dei Marvel Studios si è definito interessato a vedere sul grande schermo nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Se le indiscrezioni sono vere, gli sarà affiancato un altro eroe della scuderia Marvel: il Cavaliere Nero.

Anche AICN, chiaramente, spiega ai suoi lettori di prendere questo rumor con le 'pinze' in quanto il sito non è riuscito a ricevere una conferma ufficiale sul progetto. Noi vi terremo aggiornati a riguardo, attendendo conferme ufficiali o eventuali smentite.