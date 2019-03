Rumor! Ercole sarà il protagonista maschile de Gli Eterni?

Ikaris? No, secondo un nuovo rumor non confermato, il protagonista maschile del film dedicato a Gli Eterni non sarà Ikaris bensì Ercole. E' quello che riporta in esclusiva il sito MCUCosmic.

Stando a questo sito, infatti, l'Hercules della Marvel sarà il protagonista maschile di questo nuovo cinefumetto dello studio, le cui riprese partiranno a settembre a Londra. Sempre secondo delle voci di corridoio, la Marvel avrebbe ingaggiato in gran segreto Luke Evans per dare il volto al personaggio ma non è chiaro se sia la verità o meno.

Come detto in precedenza, Ercole sarà un personaggio apertamente omosessuale nel film. Anche se Ikaris resterà un personaggio fondamentale ed importante per il film, sembra che sia Ercole il "protagonista" del cinecomic. Però, trattandosi di un gruppo, il termine "protagonista" assume tutt'altra importanza, chiaramente. Qualche giorno fa vi abbiamo riportato, invece, che l'attrice Angelina Jolie è in trattative per entrare nel cast in un ruolo non meglio specificato: stando alle speculazioni potrebbe interpretare il personaggio di Sersi, legata sentimentalmente ad Ikaris, ma le possibilità sono infinite al momento.

La pellicola è affidata nelle mani della regista Chloe Zhao che lo dirigerà per i Marvel Studios. Sebbene non ci sia una data di uscita fissata ufficialmente, in molti ipotizzano che Gli Eterni possa uscire nei cinema il 6 novembre 2020.