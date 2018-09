Rumor! Due personaggi dell'Universo Marvel in Spider-Man: Far From Home?

Quando l'amichevole Spider-Man di quartiere tornerà al cinema il prossimo luglio, non sarà da solo. Sappiamo già che i personaggi di Nick Fury e di Maria Hill saranno parte della pellicola, ma ora, stando alle ultime indiscrezioni, altri due personaggi appariranno nel sequel.

ATTENZIONE! SPOILER!

Quindi Nick Fury e Maria Hill, interpretati rispettivamente da Samuel L. Jackson e da Cobie Smulders, non saranno gli unici personaggi provenienti dal Marvel Cinematic Universe ad apparire in Spider-Man: Far From Home. Stando ad un video proveniente dal set (che vi mostriamo qui sotto), nel sequel dovrebbe fare la sua comparsa anche il personaggio di Happy Hogan, a cui dà il volto l'attore e regista Jon Favreau. Il capo della sicurezza di Tony Stark era già apparso nel primo film dedicato a questo "nuovo" Uomo Ragno, Spider-Man: Homecoming, uscito a luglio 2017. Nel video che segue, infatti, vediamo quello che sembra essere Happy avvicinato da Fury e Hill.

Inoltre, stando al sito SuperBroMovies (ma è un'informazione non confermata), nel film dovrebbe apparire anche Gwyneth Paltrow nel ruolo di Pepper Potts. La Potts era già apparsa, seppur brevemente, in Spider-Man: Homecoming.

A questo punto le supposizioni dei fan sono tantissime e tutte hanno a che fare con il finale di Avengers 4, che uscirà due mesi prima dell'arrivo nelle sale di Far From Home.