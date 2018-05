Rumor! Donald Glover in lizza per Black Panther 2, Michael B. Jordan tornerà?

Anche se i Marvel Studios non lo hanno ancora ufficializzato con una data di uscita, sappiamo che un Black Panther 2 è inevitabile e che lo studio lo sta sviluppando sin da febbraio scorso.

E anche se alquanto prematuro, iniziano a trapelare in rete le prime possibili informazioni sul casting del sequel. Chiaramente questi rumor provengono dal sito Metro il che vuol dire che non sono confermate e che vi consigliamo di prendere ciò che segue con le 'pinze' al momento.

Stando al sito, Ryan Coogler avrebbe intenzione di introdurre in Black Panther 2 un bel po' di nuovi personaggi e uno di questi - potenzialmente il villain - potrebbe avere il volto dell'attore Donald Glover. Il sito afferma che Coogler avrebbe incontrato Glover per parlare della possibilità ma, al momento, non c'è alcuna trattativa in corso. Glover non è nuovo al mondo di Black Panther, avendo contribuito come ghost writer alla sceneggiatura del primo episodio (infatti viene ringraziato alla fine dei titoli di coda). Non è chiaro se ciò avverrà, comunque, visto che l'attore ha già dato il volto al personaggio di Aaron Davis in Spider-Man: Homecoming del 2017.

In una nota a margine, Metro svela che Coogler starebbe accarezzando l'idea di riavere anche Michael B. Jordan come Erik Killmonger nel sequel "in qualche modo" (flash-back? Sogno?).