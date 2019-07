Rumor! Daredevil potrebbe apparire in Spider-Man 3?

Precisiamo immediatamente: quello che segue non è propriamente un rumor quanto una sorta di speculazione/voce di corridoio iniziale lanciata da MCUCosmic in queste ore. Dunque prendete quanto leggete con le 'pinze'.

Spider-Man: Far From Home uscirà la prossima settimana in Italia (dunque non proseguite la lettura se non volete rovinarvi alcuna sorpresa!) ma già conosciamo il contenuto delle due scene post-titoli.

In particolare quella mid-credits, definita scioccante da Jon Watts, mette lo stesso Spider-Man in una situazione poco piacevole. Infatti viene svelato in diretta televisiva che Spider-Man non è nient'altro che Peter Parker! Ma non solo, oltre a conoscere l'identità segreta dell'arrampicamuri, il mondo pensa che sia una minaccia dopo che un video, montato ad arte da Mysterio, mostra Spider-Man essere "il cattivo" del terzo atto del film anziché lui.

Insomma una minaccia per il mondo intero e Peter Parker potrebbe aver bisogno di un buon avvocato in un eventuale Spider-Man 3. E MCUCosmic specula sulla possibilità che possa essere Matt Murdock a.k.a. Daredevil a difenderlo in un terzo capitolo della saga. Questa 'speculazione' fa eco alle parole di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che qualche giorno fa aveva affermato di trovare interessanti alcuni dei personaggi presenti nelle serie prodotte per Netflix. Secondo MCUCosmic, inoltre, le tempistiche sarebbero esatte: Netflix congela l'utilizzo dei personaggi per due anni dalla loro cancellazione. Daredevil è stato cancellato nel 2018, il che vuol dire che nel 2021 potrebbe riapparire in un film o una serie tv. Se Spider-Man 3 uscirà tra il 2021 ed il 2022, l'utilizzo di Daredevil, dunque, sarebbe fattibilissimo.

Voi cosa ne pensate di questa idea/speculazione?