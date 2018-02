RUMOR! Come verrà introdotto Carnage nel film di Venom?

Il primodedicato al film di Venom è stato definito piuttostodai tanti fan, ma non è riuscito ad abbassare le aspettative sotto lo zero: per ora il pubblico sembra curiosa riguardo la riuscita o meno del cinefumetto.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ora That Hashtag Show riporta un nuovo rumor che potrebbe svelare come verrà introdotto il personaggio di Carnage, storico arcinemico di Venom all'interno del film stand-alone di Ruben Fleischer. Se non abbiamo letto alcuna notizia sul casting di Carnage o non abbiamo visto uno stralcio di foto o video dal set con il villain, per That Hashtag Show c'è un motivo: il personaggio apparirà soltanto nel finale o, addirittura, in una scena post-titoli di coda.

La pellicola sarà incentrata soltanto su Eddie Brock (Tom Hardy) in fuga e in lotta con Life Foundation ed i scienziati che hanno aiutato a crearlo. Il sito svela - ma stiamo parlando di un rumor non confermato - che alla fine Brock verrà portato nella prigione di San Quentin e qui la Dr. Ashley Kafka (è rumoreggiata Jenny Slate per questo ruolo) lo introduce allo psicotico criminale Cletus Kasady (non è chiaro chi lo interpreterà al momento). E' qui che un pezzo del simbionte si stacca da Brock e finisce per "attaccarsi" su Kasady lasciando intendo che Carnage sia effettivamente nato.

