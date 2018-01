Rumor! Cloverfield 3 arriverà direttamente su... Netflix?

Potrebbero esserci delle grosse novità (se, giudicatelo voi) riguardo il terzo episodio della saga diancora senza un titolo - precedentemente titolatoe, secondo gli ultimi rumor, potenzialmente chiamato Cloverfield Station.

Come saprete, i posticipi hanno minacciato questo film da tempo. Inizialmente previsto per febbraio 2017, è stato posticipato dalla Paramount Pictures all'ottobre 2017 e, successivamente, a gennaio 2018. Solo poi è stato ancora rimandato ad aprile. Nonostante il marketing virale di questo Cloverfield 3 sia iniziato, non c'è ancora un trailer. Una cosa preoccupante? Forse, ma nemmeno più di tanto. Ricordiamo che 10 Cloverfield Lane fu pubblicizzato poco prima dell'arrivo nelle sale cinematografiche.

Però, secondo lo scooper Jeff Sneider, ci sarebbe qualcos'altro dietro. A quanto pare la data di uscita cinematografica di questo film potrebbe saltare completamente ed arrivare direttamente sulla piattaforma digitale Netflix. E' possibile? Sneider non ne è sicuro e indagherà sul caso e noi, ovviamente, aggiorneremo voi di conseguenza.

Nel cast David Oyelowo, Elizabeth Debicki, John Ortiz, Gugu Mbatha-Raw, Chris O’Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl. Julius Onah dirige il film da una sceneggiatura firmata da Oren Uziel & Doug Jung. Inizialmente lo script di Uziel non aveva niente a che fare con il mondo di Cloverfield ma dopo esser stato acquisito dalla Bad Robot è stato riscritto in maniera tale che potesse collegarsi in qualche modo a quell'universo cinematografico.