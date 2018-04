Rumor: Brie Larson potrebbe interpretare Biancaneve nello spinoff intitolato Rose Red

Brie Larson, oltre ad essere un meritato Premio Oscar, è anche la protagonista del primo cinecomic del Marvel Cinematic Universe che vedrà protagonista un'eroina, Captain Marvel. La pellicola uscirà in sala, in USA, l'8 marzo del prossimo anno, il 2019. Ora pare che la Disney la voglia anche per un altro film...

Più fiabesco! Infatti pare che, secondo un rumor apparso recentemente online, la Larson sia la scelta indicata dalla Casa di Topolino per Rose Red, lo spinoff di Biancaneve.

E lei dovrebbe proprio interpretare il ruolo della principessa dalla pelle di porcellana. Apparentemente, invece di raccontare la storia classica, la pellicola dovrebbe concentrarsi su ciò che avviene dal momento in cui la principessa addenta la mela avvelenata, quando cade nel cosiddetto "Sonno mortale". E sarà in quel momento che sua sorella Rose farà squadra con i nani per cercare di combattere il maleficio.

Non sappiamo ancora se queste voci saranno o meno confermate ufficialmente da Disney; al momento non è stato neppure scelto il regista.

Vi informeremo sullo sviluppo di questo nuovo progetto non appena avremo qualche informazione al riguardo.