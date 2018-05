Rumor! Ben Affleck vuole continuare a vestire i panni di Batman?

Tra l'uscita di Justice League e oggi si sono rincorsi tanti (forse troppi) rumor sul futuro dell'Uomo Pipistrello al cinema. Secondo alcune voci accreditate, Ben Affleck (interprete di Batman sul grande schermo) vorrebbe lasciare il ruolo.

Voci insistenti, mai confermate - vero - ma sempre provenienti da fonti più o meno attendibili che hanno fatto temere il peggio tra i fan della DC Comics. Non ha aiutato la notizia dell'arrivo di un film dedicato a Flash basato sulla famosa run a fumetti Flashpoint, che avrebbe potuto reboottare l'Universo Cinematografico DC molto facilmente e aiutare l'uscita di scena di Ben Affleck dal ruolo senza troppi problemi.

In concomitanza con la notizia, secondo la quale, il film su Flash non adatterà più quella storyline, arriva un nuovo rumor (questa volta non confermato, dunque prendete il tutto con le pinze!) proveniente da Daniel RPK che, sul web, si è definito spesso "una fonte DC". Secondo lui "Ben Affleck ora vuole restare come Batman nell'Universo DC". La fonte sembra confermare, comunque, che Affleck ha realmente considerato l'idea di abbandonare la parte e che ora ha riconsiderato l'opzione e, in secondo luogo, suggerisce, comunque, agli appassionati di prendere il suo rumor con cautela.

Insomma, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti (ufficiali) sul futuro di Batman al cinema.