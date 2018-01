Rumor! Arriva al cinema Saw 9? Sembrerebbe proprio di si...

Era il 2010 quando lachiudeva con il capitolo numerola saga horror più di successo degli ultimi anni, quella di. Ben sette episodi che iniziavano come un thriller e finivano per diventareassoluto.

Nonostante gli alti e i bassi, la saga di Saw è entrata nella leggenda ed il personaggio de L'Enigmista entrato di diritto nell'immaginario collettivo in poco tempo. Missione riuscita, dunque, per i filmaker coinvolti.

Ma si sa, le leggende non muoiono mai e sono destinate a tornare. Cosi, lo scorso anno, è stato proposto al cinema un ottavo episodio, Saw: Legacy. Massacrato dalla critica, il film però ha incassato molto bene visto anche il budget misero impiegato dallo studio - solo 10 milioni! E' la fine? No.

Bloody Disgusting ha confermato che quel Saw: Legacy avrà un sequel, il nono. A quanto pare Lionsgate e la Twisted Pictures starebbero discutendo della possibilità di realizzare la pellicola; sembra proprio che le due major siano d'accorso sul da farsi e, sebbene manchi un annuncio ufficiale, il film dovrebbe veder la luce. Tobin Bell, storico interprete della saga, dovrebbe avere un ruolo nella pellicola mentre sembra confermato che Michael & Peter Spierig, registi di Legacy, non torneranno a sedersi in cabina di regia.

Noi vi terremo aggiornati a riguardo.