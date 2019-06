Rumor! Anche il villain Firefly nella sceneggiatura di The Batman?

Dopo la conferma di Robert Pattinson come nuovo Batman, siamo sempre in attesa di scoprire delle novità su questo attesissimo The Batman che sarà firmato, sia in fase di sceneggiatura che di regia, da Matt Reeves.

Mentre Reeves sta ultimando la sceneggiatura in vista delle riprese, cerchiamo di aggiornare tutto quello che sappiamo su The Batman, con un nuovo rumor (non confermato, precisiamo) lanciato dal sito The GWW.

Il sito sembra abbia capito quali saranno i principali villain che saranno inclusi nella pellicola firmata da Matt Reeves. In primis è confermato l'Enigmista, che dovrebbe essere il villain principale, che come nei fumetti originali, sarà un criminale di Gotham City che ama lasciare indovinelli sulla scena dei suoi crimini; Reeves starebbe cercando un attore tra i 30 e i 40 anni per la parte.

Anche Il Pinguino sarebbe confermato, ma come una sorta di mafioso di Gotham City, obeso, con un naso lungo e che usa degli ombrelli tecnologici come armi. Il regista è alla ricerca di un attore di qualsiasi etnia che abbia tra i 20 ed i 40 anni.

Stessa cosa - dunque un'attrice di qualsiasi etnia tra i 20 ed i 30 anni - per il ruolo di Catwoman, una ladra che usa una frusta come arma.

Un altro villain "inedito" fino ad oggi per quanto riguarda The Batman è il personaggio di Firefly. E' un piromane che usa come nome di battaglia Firefly e che ama bruciare tutti quei posti che non poteva visitare quando era un bimbo orfano; anche in questo caso il casting è aperto ad un attore di qualsiasi etnia di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

Il film uscirà nei cinema a giugno 2021.