Rumor! A Zendaya è stato offerto il ruolo di Ariel ne La Sirenetta della Disney?

A quanto pare, La Sirenetta sarà uno dei prossimi adattamenti cinematografici in live-action della Walt Disney Pictures e, stando al popolare That Hashtag Show, potrebbe essere addirittura vicinissimo ad ottenere la sua protagonista.

Secondo il sito, una fonte vicina alla Disney avrebbe rivelato che l'iconico ruolo di Ariel nel film sarebbe stato offerto all'attrice di Disney Channel e di Spider-Man: Homecoming, Zendaya. Al momento non è chiaro se Zendaya accetterà o meno la parte; sia la Disney che l'attrice hanno rifiutato di confermare e/o smentire il rumor, almeno per ora.

Se Zendaya verrà presa per la parte di Ariel, spiega il sito, chiaramente anche Re Tritone avrà il volto di un attore di colore. Non c'è ancora un regista a bordo del progetto ma sembra che Rob Marshall sia vicinissimo ad ottenere la regia mentre Lin-Manuel Miranda e Alan Menken si stanno occupando delle musiche del film futuro.

La Disney ha messo in cantiere numerosi progetti live-action ispirati ai propri classici d'animazione. In questi anni abbiamo visto pellicole come Alice in Wonderland, La Bella & La Bestia e Il Libro della giungla; il prossimo sarà Ritorno al bosco dei 100 acri, in arrivo in Italia la prossima settimana, e adattamento del popolare Winnie the Pooh. Tra i prossimi film in arrivo segnaliamo Aladdin e Mulan.